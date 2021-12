Esto decía Carmen Salinas sobre Guatemala

La legendaria actriz mexicana visitó en algunas ocasiones Guatemala y siempre tuvo una perspectiva positiva hacia el país.

Muchos recuerdos y buenas anécdotas han surgido en las últimas horas tras la partida de Carmen Salinas la madrugada del 10 de diciembre.

Sin embargo, en un video compartido por Marcia Enríquez, la representante de artistas compartió en sus redes sociales un clip en el que Carmelita Salinas envía un saludo de cumpleaños y habla sobre Guatemala.

“Sé que fue tu cumpleaños, felicidades. Sé que estás en Guatemala, no sabes cómo adoro tu país. Cuando fui ahí con 'Aventurera' nos fue maravillosamente bien. Espero ir pronto allá, y si no voy con 'Aventurera' espero ir pronto por allá, porque he estado en Guatemala y es hermoso”, destacaba Salinas.

Así recordaba #CarmenSalinas sus visitas a Guatemala.



Un video compartido por Marcia Enríquez en redes sociales recuerda sus visitas al país.



— Fredy Hernández (@FredyHSoy502) December 10, 2021

Además, Salinas también enviaba saludos a sus admiradores guatemaltecos.

Enríquez también compartió algunas fotos al lado de la actriz, a quien visitó en algunas ocasiones en su hogar en la Ciudad de México.

La partida de la artista deja un gran legado en la televisión y el cine mexicano, donde amigos, colegas, admiradores y su familia lamentan la partida.