Arbeloa: "El abrazo con Vinicius es para todo el madridismo"

Álvaro Arbeloa destacó la gran actuación de Vinicius Junior tras la contundente victoria del Real Madrid frente al Mónaco por 6-1, encuentro en el que el brasileño fue protagonista con un gol y dos asistencias. El técnico subrayó el impacto que tiene el extremo cuando muestra su mejor versión.

En su comparecencia ante los medios, el entrenador aseguró que Vinicius atraviesa un momento especial y que, en ese nivel, resulta prácticamente imposible de frenar. Además, remarcó la importancia de contar con él y expresó su satisfacción por el reconocimiento recibido en el estadio. Según Arbeloa, la ovación y el cariño de sus compañeros representaron también un gesto hacia toda la afición madridista que siempre ha respaldado al jugador.

El técnico blanco también puso en valor la respuesta del público del Bernabéu, al que describió como justo y comprometido. Señaló que la grada supo apoyar y empujar al equipo, recompensando el esfuerzo, los goles y la entrega mostrada durante el partido, en una noche que calificó como perfecta para el madridismo.

Para finalizar, Arbeloa insistió en la relevancia de Vinicius dentro del equipo y en la necesidad de que se sienta cómodo y confiado. Afirmó que desea verlo disfrutar sobre el campo, centrado en su juego y con plena libertad para desplegar todo su talento.