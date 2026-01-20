¡Paliza merengue! Real Madrid firma una goleada de alivio ante el Mónaco

-

El Real Madrid firmó este martes una contundente victoria de 6-1 sobre el Mónaco, de la Ligue 1, en la jornada 7 de la Champions League, en un partido que significó un auténtico bálsamo para el conjunto merengue tras varias semanas complicadas.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa respondió en su competición fetiche, aquella en la que es el máximo ganador con 15 títulos, y lo hizo con una actuación sólida y convincente en el estadio Santiago Bernabéu.

El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, quien volvió a demostrar que es un auténtico talismán en ataque. El delantero francés abrió el marcador apenas al minuto 5 y amplió la ventaja al 26, tras una asistencia de Vinicius, para colocar el 2-0 con el que el Real Madrid se fue al descanso.

En la segunda mitad, los blancos mantuvieron el ritmo ofensivo. Al minuto 51, Franco Masantuno anotó el 3-0 y, apenas cuatro minutos después, un autogol de Kehrer aumentó la diferencia para el conjunto local. Vinicius coronó una de sus mejores noches al marcar el 5-0, luego de haber aportado previamente dos asistencias, confirmando su influencia decisiva en el ataque merengue.

FP: @RealMadrid 6-1 @AS_Monaco_ES

⚽ 5' @KMbappe

⚽ 26' @KMbappe

⚽ 51' Mastantuono

⚽ 55' Kehrer (p.p.)

⚽ 63' @ViniJr

⚽ 72' Teze

⚽ 80' @BellinghamJude pic.twitter.com/J5XldX37cu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026

El Mónaco logró descontar al minuto 72 por medio de Jordan Tece, en lo que fue el tanto del honor para los franceses, que no pudieron frenar el dominio del Real Madrid durante gran parte del encuentro. Bellingham selló la goleada con el sexto al 80.

Con este resultado, el Real Madrid suma 15 puntos en la Champions League y se mantiene en la pelea por la segunda posición del torneo, ya que el liderato parece prácticamente asegurado por el Arsenal, que ya selló su clasificación a los octavos de final. Además, el equipo de Álvaro Arbeloa registra 19 goles en siete partidos, un balance ofensivo que refuerza la confianza del club en su camino europeo.