Arbeloa: "¿Mbappé? Está bien, pero no queríamos riesgos"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se refirió a la decisión de no incluir este sábado a Kylian Mbappé en el duelo frente a la Real Sociedad. El delantero francés continúa con leves molestias en la rodilla izquierda, aunque, según explicó el entrenador, su estado general es positivo.

El cuerpo técnico optó por la prudencia con la mirada puesta en el compromiso del martes ante el Benfica, correspondiente a la ronda previa de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

En su comparecencia ante los medios, Arbeloa insistió en que Mbappé se encuentra en buenas condiciones, pero reconoció que lleva tiempo conviviendo con esas pequeñas dolencias. "Ha estado haciendo un esfuerzo importante para poder jugar, pero preferimos no asumir riesgos innecesarios antes del partido del martes", explicó.

Por otro lado, valoró de manera muy positiva la reaparición de Dani Carvajal, quien no había participado el pasado fin de semana en Mestalla. El lateral disputó 30 minutos y dejó buenas sensaciones, además de recibir el reconocimiento de la afición. El entrenador subrayó que tanto Carvajal como Trent no están preparados todavía para afrontar encuentros completos cada pocos días, por lo que la rotación entre ambos será fundamental.

Precisamente sobre Trent, que fue titular, Arbeloa destacó su inteligencia táctica y su capacidad para interpretar el juego. Señaló que no se trata de un lateral convencional que se limite a abrir el campo, ya que también puede desempeñarse por zonas interiores, algo que considera especialmente valioso dentro del planteamiento del equipo.