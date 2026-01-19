Arbeloa: "¿Silbidos? Eso debilita al equipo y al Real Madrid"

-

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, hizo un llamamiento a la afición del Santiago Bernabéu antes del enfrentamiento ante el Mónaco, subrayando que los mayores logros del club siempre han estado ligados al empuje de su público.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Arbeloa insistió en su profundo respeto por los aficionados, recordando su vínculo con el club tanto en su etapa de canterano como de jugador y ahora como técnico. Aun así, expresó su convencimiento de que las críticas manifestadas en forma de pitidos terminan afectando negativamente al rendimiento del equipo y a la estabilidad del club.

"Repito lo que dije el otro día tres veces e igual no ha quedado muy claro. Como canterano, como jugador y sobre todo ahora como entrenador, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu y al público. Que expresen su opinión como consideren. Creo que las pitadas debilitan al equipo y al Real Madrid", expuso en la rueda de prensa.

El técnico también aseguró ser consciente de la existencia de movimientos organizados cuyo objetivo es debilitar al Real Madrid, aunque dejó claro que no se siente influenciado por ellos. Al mismo tiempo, agradeció el trato recibido por parte del Bernabéu a lo largo de su trayectoria y destacó que afición y equipo comparten la misma meta: conquistar títulos.

"Sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar. El máximo respeto y agradecimiento al Bernabéu, porque conmigo siempre se han portado excepcional y quieren lo mismo que yo, ganar títulos", dijo.

Tras la eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete en su debut, Arbeloa prefirió centrarse en la respuesta mostrada por sus jugadores en el compromiso liguero ante el Levante. En ese contexto, prometió máxima entrega por parte del plantel para volver a conectar con la grada.

Finalmente, reafirmó que su objetivo es competir por todos los trofeos posibles y recalcó la importancia del apoyo del público para lograrlo. Recordó que muchas de las grandes gestas del Real Madrid se han construido gracias al ambiente generado en el Bernabéu, un estadio reconocido por su capacidad para impulsar remontadas y intimidar a los rivales. Según Arbeloa, el reto del equipo es devolver la ilusión a la afición para que ese respaldo vuelva a ser decisivo.