Mbappé defiende a Vinicius tras los abucheos en el Bernabéu

-

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, defendió este lunes a su compañero Vinicius tras los abucheos que recibió el brasileño en el Santiago Bernabéu el sábado ante el Levante por la situación que vive el club tras perder dos títulos en 72 horas.

"No es culpa de Vinicius. Es culpa de toda la plantilla", declaró Mbappé en rueda de prensa previa al choque de Champions ante su antiguo equipo, el Mónaco.

"El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo", agregó.

Antes, Mbappé manifestó que entiende el malestar de los aficionados. "Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba; lo entiendo porque no hacemos las cosas bien", dijo.

"Lo que no me gustó fue que si pitan debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos la personalidad para cambiar esto en el campo", subrayó.

Ante la insistencia de los medios, el astro galo calificó a Vinicius de "grandísimo jugador" y "un tipo increíble".

"Tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo", aseguró.

Tampoco cree que el madridismo esté en contra del vestuario: "Está enfadado y estoy seguro de que volverá con nosotros".