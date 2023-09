Tres Kiebres prohíbe a los hombres de su localidad usar aretes, esto les dice

-

La inusual forma de Tres Kiebres de prohibir el uso de aretes en Ipala.

El alcalde de Ipala, municipio de Chiquimula, y diputado electo por el partido Cambio, Esduin Jerson Javier Javier, conocido como Tres Kiebres, prohíbe de manera inusual a los pobladores masculinos usar aretes.

En un video difundido en redes sociales, se ve cuando uno de sus sobrinos estaba usando uno de esos accesorios y Tres Kiebres le dice:

"¡Aretes de huecos!", a lo que el sobrino le responde: "No tío, disculpe..."

"No, mijo. Mira pues, te encargo. Ipala no es para eso, ¿oíste?", exclamó Tres Kiebres. "Le soy sincero, yo no sabía", quiso argumentar el sobrino.

"Delen para otro lado donde se los permitan, pero aquí no, por favor", le ordenó al sobrino, quien ya no pudo objetar más y se retiró del lugar.

Javier Javier ha sido el alcalde de Ipala en los dos últimos periodos. Su imagen ha sido polémica, ya que se le ha vinculado al asesinato de presuntos narcotraficantes del grupo "Los Ipala" y ha estado bajo investigación del Ministerio Público por supuestamente haber ordenado el asesinato de tres personas.

Tres Kiebres se hizo conocido en 2020 cuando en el Coliseo Municipal de Ipala se realizó la pelea entre él y el alcalde de Mixco, Neto Bran.