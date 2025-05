¿Dónde está el fracaso? Cuestiona Bernardo Arévalo por división en partido Semilla

-

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que los intentos del oficialismo para crear un nuevo partido no son "un fracaso", tampoco sus intentos por remover a la fiscal Porras.

Ante los intentos de diputados oficialistas para crear una nueva agrupación política, el presidente Bernardo Arévalo afirma que no ve dichas acciones como "un fracaso" en su intención por remover del cargo a la fiscal general Consuelo Porras.

El presidente fue abordado durante La Ronda para manifestar su opinión respecto a los avances para crear un nuevo partido con miras a competir en los próximos comicios generales.

El presidente Bernardo Arévalo se refirió a los intentos por crear un nuevo partido por parte de diputados oficialistas. (Foto: La Ronda/Soy502)

En respuesta, el mandatario comentó que la fiscal "va a salir, está a contrarreloj" el próximo 16 de mayo de 2026 y que él nombrará "a la sustituta o sustituto de la actual fiscal".

"¿Dónde está el fracaso?", cuestionó Arévalo, quien relató que las acciones que los diputados están considerando son porque "lo más absurdo sería quedarse de brazos cruzados".

Según trascendió, el oficialismo está fragmentado entre quienes siguen al diputado Samuel Pérez y los afines al presidente Arévalo. (Foto: Archivo/Soy502)

Arévalo ¿el mediador?

Según trascendió, hay una disputa entre el diputado Samuel Pérez y el ministro de Desarrollo Abelardo Pinto por el control de la agrupación política. Este último es secretario adjunto del Movimiento Semilla.

"No estoy mediando con los distintos sectores, pero me he reunido con grupos que me vienen a consultar sobre la situación actual", explicó el mandatario.

Agregó que en esas reuniones, les ha dicho que "cualquiera que sea la solución que se encuentre, sea en atención al pueblo que confió (...) no es mi tarea estar involucrado en el tema partidario, pero he hecho este llamado a la unidad y he sido dedicado a mis tareas ejecutivas", comentó.

También dijo que la bancada tiene una jefatura y se reúne todas las semanas con Samuel Pérez, José Carlos Sanabria, Victoria Godoy y Laura Marroquín, para discutir los temas de agenda legislativa.

Según Pérez, la totalidad de la bancada conoce sobre el nuevo proyecto y que estarían incluidos en lo que calificó como "una evolución del Movimiento Semilla", esto pese a que integrantes afirmaron desconocer el camino emprendido.

Pérez quien había asumido como presidente del Congreso por escasos días, dio posesión al presidente Bernardo Arévalo en 2024. (Foto: Wilder López/Soy502)

En la fracción del ministro Pinto (que incluye a los Arevalistas), estarían los congresistas mencionados, más Raúl Barrera, Brenda Mejía, Duvalier Castañón, Alma Luz Guerrero, Olga Villalta, Luis Enrique Ventura, Diego Toledo y Luis Antonio Cáceres, más el titular de Finanzas Jonathan Menkos.

Por aparte, ante el vínculo entre Pinto y su rol como ministro, el presidente negó que haya algún interés para manejar la agenda social con fines clientelares.