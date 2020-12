Arjona protagoniza simpática "pelea" con su perrita (video)

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, protagonizó un simpático video en donde decide hacer una broma a su perrita.

Arjona compartió el momento en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Administrar los besos es una buena manera de provocarlos. Ella me ignoró dos días. Decidí intentar pagarle con la misma moneda.” Ricardo Arjona , cantautor guatemalteco.

En la grabación se ve a la perrita, intentando llamar la atención del guatemalteco. Sin embargo, él finge ignorarla. Por un momento, Arjona no puede contener la risa.

"Relájate, relájate", le dice él, mientras la mascota da varios saltos insistiendo en darle un beso.

Mira aquí el momento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Los fans no dudaron en dejar sus comentarios, incluso, recordando algunas canciones de Arjona como "Animal Nocturno", y la frase: "Los amigos y la novia se fueron solo me quedo el perro que no tiene prejuicios y me acepta como soy".

(Imagen: Captura de pantalla)

(Imagen: Captura de pantalla)

(Imagen: Captura de pantalla)

(Imagen: Captura de pantalla)

TAMBIÉN: