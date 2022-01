Arjona puso en problemas a recolectores de café por concierto íntimo

El cantautor guatemalteco invitó a un grupo de recolectores de café para asistir a un show especial.

Ricardo Arjona cumplió su palabra y complació a los trabajadores de una finca de café a quien les ofreció el concierto cero de su gira que produce desde Guatemala.

El grupo de 15 trabajadores escucharon en primera fila y en exclusiva todas las sorpresas que tendrá el nuevo tour de Arjona.

Sin embargo, esta invitación puso en problemas a los trabajadores, quienes no pudieron llevar a su novia o esposa al recital.

“Nuestros invitados llegaron a la cita. Al terminar confesaron el terrible problema que dejaron en casa por no poder traer a sus compañeras. Se las debo, no se me ocurrió. Fue una experiencia de ambos lados. Ellos se mostraron muy emocionados, hicieron preguntas y pidieron canciones. Mi agradecimiento inmenso”, compartió Arjona en un video donde se ve a los trabajadores emocionados y quizá algunos presenciando por primera vez un espectáculo de tal magnitud sin pagar un solo centavo.

Ricardo Arjona se prepara para arrancar la gira “Blanco y Negro”, por lo que decidió ensayar y afinar detalles antes de partir con esta nueva aventura musical en 2022.