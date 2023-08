Arquímides Ordóñez duplica su valor en mercado de fichajes

-

Arquímedes Ordóñez, uno de los grandes de la Selección de Fútbol de Guatemala y jugador con el FC Cincinnati en la MLS, aumentó su valor en el mercado deportivo.

El futbolista de origen guatemalteco duplicó su valor respecto al 2022, según el sitio web alemán especializado Transfermarkt.

Su valoración anterior era de $400,000 (Q3 millones) mientras que en 2023 es de $700,000 (Q5,250,000).

"Quimi" se posicionó como el tercer jugador guatemalteco con mayor valor de mercado detrás de Aarón Herrera que apunta a dos millones de dólares (Q15 millones) y Rubio Rubín a 1 millón (Q7,500,000).

El famoso tiene 23 juegos disputados en la temporada, incluyendo el Mundial Sub 20, la MLS, el Us Open Cup y MLS Next Pro, marcando 9 goles y 3 asistencias.

Foto: Oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quimi Ordoñez (@arquimidesss)