Arsenal vence al Burnley y ya toca el título de la Premier

El Arsenal, vencedor este lunes 1-0 ante el Burnley, acaricia su primer título en la Premier League desde 2004 merced a los cinco puntos con los que aventaja al Manchester City (que tiene un partido menos), a una fecha para el final del campeonato.
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En el Emirates Stadium, ante el ya descendido Burnley, un solitario gol de cabeza del alemán Kai Havertz (36) a la salida de un tiro de esquina dio los tres puntos a los gunners de Mikel Arteta, que en unos días se juegan el título de la Champions ante el PSG.
El líder londinense podría conquistar la liga inglesa desde el mismo martes si el Manchester City no gana en Bournemouth.
Si, por el contrario, los citizens de Pep Guardiola suman los tres puntos ante el equipo de Andoni Iraola, el Arsenal deberá rematar la faena contra el Crystal Palace el domingo en la última fecha, cuando el City reciba al Aston Villa al mismo tiempo.
El Arsenal marcó la diferencia a pelota parada. No tuvieron mucho más que celebrar además del gol, ya que un poste rechazó un disparo de Leandro Trossard (15), un centro de Saka rozó el arco (31) y el árbitro desestimó los dos penales reclamados por los gunners en la segunda parte.
Arteta, que gritó y gesticuló con los brazos de rabia y alivio al pitido final, había alineado prácticamente a su once de gala.