Banguat presenta billete conmemorativo por los 80 años de la institución

-

El Banco de Guatemala lanza una edición especial de Q 100 para conmemorar los 100 años de la banca central y las ocho décadas de la institución.

OTRAS NOTAS: Banguat confía en que el Congreso aprobará prontamente la Ley Antilavado

El Banco de Guatemala (Banguat) presentó este día un nuevo billete conmemorativo de Q 100, una emisión especial que rinde homenaje a los 100 años de la banca central en el país y a los 80 años de la fundación de la máxima institución bancaria.

Durante el acto de presentación, las autoridades monetarias destacaron que esta pieza no solo representa una evolución técnica, sino que simboliza un siglo de estabilidad económica, confianza y soberanía monetaria.

La nueva denominación circulará de forma legal y conjunta con los billetes actuales, a partir del 25 de mayo, sin ninguna restricción para la población.

Historia

La reforma monetaria de 1926 dio vida al quetzal como moneda oficial, permitiendo ordenar la emisión de efectivo en el país, explicó Álvaro Gozález Ricci, presidente del Banguat.

Las autoridades autorizaron la impresión de 15 millones de estos billetes conmemorativos. (Foto: Wilder López / Soy502)

Dos décadas más tarde, en 1946, nació el actual Banguat como una entidad autónoma, agregó González Ricci, quien enfatizó la trascendencia de este legado.

"Este billete conmemorativo simboliza un siglo de evolución de la banca central y ocho décadas de compromiso del Banco de Guatemala con la estabilidad económica del país. Más que una pieza monetaria, representa la confianza construida a lo largo de generaciones y el orgullo de contar con una institución sólida, autónoma y moderna que preserva el valor de nuestra moneda", explicó el funcionario.

La elección de la denominación de Q 100 responde a su enorme relevancia en la economía local, ya que representa más de la mitad de las piezas circulantes y cerca del 88 % del valor total de la emisión monetaria en el país, según el presidente del Banguat.

Innovación y seguridad

El Banguat informó que la fabricación de los 15 millones de billetes impresos —equivalentes a Q 1,500 millones— estuvo a cargo de la prestigiosa imprenta de alta seguridad Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) de Polonia.

LEA MÁS: Remesas a Guatemala suman Q65 mil millones en el primer cuatrimestre de 2026

Elaborado sobre una base de 100 % fibras de algodón para garantizar durabilidad, el diseño fusiona elementos históricos con tecnología de vanguardia.

El anverso recupera el quetzal en vuelo del diseño de 1960 y la efigie del obispo Francisco Marroquín, mientras que en el reverso destaca la fachada del edificio del Banguat y la Universidad de San Carlos de Borromeo en conmemoración de sus 350 años.

Para prevenir falsificaciones, el documento incorpora un hilo de seguridad dinámico con efectos ópticos, marcas de agua con la obra "Indio de Nahualá", imágenes latentes y un sello impreso con tinta que cambia de color dorado a verde al inclinar la pieza.

Asimismo, incluye barras en relieve y sistema Braille para facilitar la identificación a personas con discapacidad visual.

Los nuevos billetes comenzarán a circular el próximo 25 de mayo. (Foto: Wilder López / Soy502)

Confianza del sistema

La emisión de este numerario se ejecutó bajo la aprobación de la Junta Monetaria, en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria, explicó William Cano, gerente financiero del Banguat.

"Los billetes de Guatemala, principalmente los de altas denominaciones, incorporan varias medidas de seguridad y en el caso del billete de 100 también lo incorpora, precisamente para mitigar este fenómeno de la masificación, aunque en Guatemala este fenómeno es bastante bajo. Tenemos estadísticas que en Guatemala tenemos tres piezas por cada millón de billetes de circulación que se han detectado que son falsos", detalló Cano.

Cano añadió que la cifra representa un estándar sumamente bajo a nivel internacional en comparación con otros países cuyas tasas alcanzan hasta 50 o 100 piezas falsas por millón.

Con esta política de administración, el banco central reafirma el blindaje de la moneda nacional frente a los retos económicos futuros, destacó el el gerente financiero del Banguat.