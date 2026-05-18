Kenderson Navarro: El arquero de Cuilapa que brilla en el fútbol nacional

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Conoce la inspiradora historia de Kenderson Navarro, el guardameta de Cuilapa, Santa Rosa, que pasó de debutar de emergencia en un Clásico a los 17 años, a ser referente del fútbol nacional con Municipal y pieza recurrente en las convocatorias a la Selección de Guatemala.

Bajo la sombra de los tres postes, la figura de Kenderson Navarro se ha erigido como un símbolo de temple y seguridad. Originario de la cálida Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, este guardameta no solo personifica el talento que brota del oriente guatemalteco, sino que ha sabido convertir las emergencias en oportunidades de gloria.

Nacido en febrero de 2002, a sus 24 años Navarro ha dejado de ser una promesa para convertirse en un baluarte del CSD Municipal y en un nombre recurrente de la Selección Nacional de Guatemala, demostrando que la madurez no siempre depende de la edad, sino de la capacidad de respuesta en los momentos de mayor presión.

Con el paso de los años, se consolidó como referente del futbol guatemalteco. (Foto: Archivo)

La narrativa de su ascenso al profesionalismo parece extraída de un guion de suspenso. Su debut oficial en la máxima categoría no se dio en un partido de trámite, sino en la hoguera de un Clásico nacional frente a Comunicaciones. Ocurrió en diciembre de 2019, durante las semifinales del torneo Apertura.

En el Doroteo Guamuch Flores, cuando el cronómetro marcaba el minuto 64, la expulsión de Nicholas Hagen, arquero titular de los Rojos en ese entonces, obligó a un joven Navarro de apenas 17 años a ponerse los guantes y saltar al césped sin previo aviso.

Momento en que ingresó por primera vez al campo en un partido oficial. Sustituyó a Rudy Barrientos y entró a defender el arco rojo tras la expulsión de Nicholas Hagen. (Foto: Archivo)

Lejos de verse intimidado por la magnitud del escenario, el santarroseño mostró una serenidad asombrosa. Esa actuación relámpago fue el preludio de su consagración días después, cuando saltó como titular en la gran final de ida ante Antigua GFC, en el estadio Pensativo.

Aunque en el juego de vuelta Hagen volvió al once titular tras cumplir su sanción, la solvencia de Kenderson bajo el arco en aquella serie fue fundamental para que la institución escarlata terminara bordando su estrella número 31 en el escudo.

Agradeció a Dios por su debut profesional. (Foto: Archivo)

Sin embargo, el camino hacia la consolidación no fue una línea recta. Entendiendo que la portería requiere de colmillo y minutos acumulados, el club decidió enviarlo en préstamo para pulir sus capacidades.

Esa aventura lo llevó primero a la costa sur con Santa Lucía Cotzumalguapa y luego al Deportivo Mixco.

También vistió los colores del Deportivo Mixco durante un torneo. (Foto: Archivo)

Estas experiencias en equipos con realidades distintas le permitieron absorber la presión de pelear cada balón como si fuera el último. Tras este proceso de maduración, regresó al nido escarlata con una mentalidad renovada.

El fruto de ese esfuerzo se materializó en el torneo Clausura 2024, donde, ya como una pieza recurrente de Municipal, logró un nuevo título de liga, venciendo precisamente a su exequipo, Mixco, en una final que significó su consagración.

Fuera de Municipal agarró la experiencia que le faltaba para convertirse en referente. (Foto: Archivo)

Se repite la historia

El destino, caprichoso y cíclico, volvió a llamar a su puerta en el escenario internacional más importante de la región. Durante la Copa Oro de 2025, en un torneo que paralizó a la nación, una situación familiar volvió a presentarse.

Una lesión de Hagen le otorgó la responsabilidad de defender el marco nacional en un compromiso de altísima exigencia: los cuartos de final contra la selección de Canadá. Aquella noche, frente a uno de los grandes de la Concacaf, Navarro se convirtió en una muralla.

El orgullo de Cuilapa ganó su primer título en 2019 ante Antigua GFC y el segundo ante Mixco en 2024. (Foto: Archivo)

Tras un empate agónico que obligó a la definición por tiros penales, el guardameta de Cuilapa se agigantó. Atajó uno de los lanzamientos y Guatemala avanzó a unas semifinales que no veía desde hace muchos años, desatando una euforia colectiva que recorrió cada rincón del país.

Aquel festejo confirmó que su capacidad para brillar en situaciones críticas es parte de su ADN competitivo. Hoy en día, Kenderson Navarro se ha transformado en un referente para las nuevas generaciones de deportistas que sueñan con representar al país.

Así celebró el penal atajado ante Canadá en la Copa Oro 2025. (Foto: AFP)

Al final, la carrera de Kenderson demuestra que hay futbolistas que no le temen a la hoguera, sino que se alimentan de ella. Su historia es un testimonio de que el talento, cuando se combina con paciencia y disciplina, no conoce fronteras.

Sin embargo, lo más notable no es lo que ya ha conseguido en su vitrina personal, sino el vasto horizonte que tiene por delante. Su historia continúa escribiéndose.