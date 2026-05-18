Alerta por lista gris: Ley contra el lavado de dinero bajo presión en el Congreso

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La falta de consensos en el Legislativo por enmiendas de última hora frena una normativa crucial ante la inminente evaluación regulatoria de GAFILAT.

La falta de consensos dentro del Congreso de la República mantiene bajo una pausa la aprobación de la nueva Ley en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, una normativa que los agentes económicos y la banca multilateral consideran indispensable para la estabilidad macroeconómica de Guatemala.

A pesar de que se perfilaba un acuerdo político para su validación, la presentación de enmiendas sorpresivas en el pleno interrumpió el avance de la iniciativa justo a las puertas de un nuevo periodo de receso parlamentario, lo que restringe el margen de maniobra del Estado ante los compromisos internacionales.

El entrampamiento de la ley ocurre en un momento crítico, debido a que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se prepara para iniciar las revisiones previas en el territorio nacional antes de su evaluación formal a principios del próximo año.

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) han advertido que el costo de la inacción legislativa tendría consecuencias directas en la reputación financiera del país, elevando significativamente los costos de financiamiento tanto para el sector público como para el privado.

En el Congreso de la República aún se buscan consensos para concretar la aprobación de la ley antilavado. (Foto: Archivo/Soy502)

Riesgo de lista gris

La principal preocupación de la banca central radica en el aislamiento financiero y el deterioro de la percepción de riesgo país si se posterga la normativa, señaló Álvaro González Ricci, presidente del Bangaut.

"La revisión formal se va a hacer eh a principios del próximo año y el hecho de no tener esa ley aprobada, pues claramente tiene el gran riesgo que Guatemala pudiera entrar a una lista gris, lo cual sería totalmente nefasto para el país", dijo González Ricci.

"Si nosotros entramos a una lista gris, pues toda la estrategia de grado inversión, pues claramente pues se dejaría eh de ser viable, habría menos confianza en los inversionistas, nuestras tasas de interés, por así decirlo también, de los valores que nosotros o los títulos que se colocan en el exterior tendrían un impacto" reiteró el funcionario.

Para mitigar este impacto, la dirección del Legislativo, encabezada por Luis Contreras, anunció que convocará a reuniones semanales con las distintas bancadas para destrabar las enmiendas y construir los votos necesarios antes de que el tiempo regulatorio se agote por completo.

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, se refiere a los esfuerzos que se hacen desde el Congreso para aprobar la ley contra el lavado de dinero.



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Resiliencia económica

A pesar de las fricciones políticas y los choques externos derivados del alza internacional en los combustibles, la actividad económica local muestra un dinamismo sólido, indicó González Ricci.

El crecimiento económico del año pasado superó el potencial estimado del 3.5%, cerrando en un 4.3%, mientras que las proyecciones para el ejercicio actual se consolidan en un 4.1%.

Las autoridades atribuyen esta resiliencia a la vigencia temporal de los subsidios a los carburantes y a una estricta coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, lo cual ha permitido asimilar la inflación importada sin alterar de forma drástica la estabilidad de la moneda nacional.

Mensaje a calificadoras

Paralelamente, el proceso de transición interna en las instituciones de justicia ha enviado una señal de certidumbre a las agencias calificadoras de riesgo y a organismos de la banca multilateral como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dijo el presidente del Banco de Guatemala.

El funcioanrio también indicó que la reciente renovación de la jefatura del Ministerio Público (MP), desarrollada bajo los parámetros de las comisiones de postulación y las entrevistas de ley, se percibió como un ejercicio de normalidad institucional y certeza jurídica.

Este cumplimiento de los plazos legales reactivó el interés de inversionistas extranjeros que mantenían sus capitales en pausa, condicionados al desenlace de los relevos en las entidades del sector justicia, concluyó González Ricci.