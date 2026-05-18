Comediante Wally Godínez reaparece tras accidente cerebrovascular

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El comediante Wally Godínez reapareció en redes tras una larga ausencia por quebrantos se salud, al abrir su corazón a los fans contó que tuvo un accidente cerebrovascular.

El standupero se encuentra en un momento difícil y se recupera de este episodio que le ha imposibilitado trabajar.

Afortunadamente está en proceso de recuperación y habló de cómo ocurrió este oscuro episodio que congeló su carrera artística.

"¡Qué dice la comedia! Ya van seis meses desde que no subo absolutamente nada en redes sociales, aquí les traigo una breve historia para que se den un quemón de qué es lo que ha pasado", inició.

Foto: Oficial.

El artista guatemalteco afirmó que aún tiene cuentas médicas que solventar y terapias, por ello agradece el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

"Estoy bien y voy a empezar a subir contenido otra vez, además de mi historía y updates recuperándome, ya casi voy a salir de todo", comentó.

¿Qué le ocurrió?

"Para quienes no saben me estoy recuperando de un ACV (accidente cerebrovascular), no se lo deseo a nadie pero me pasó, en mi caso fue en el lado derecho del cerebro, fue isquémico, eso quiere decir que no hubo sangrado, pero significa que los sensores que tenía se desconectaron, los de mi brazo, de mi pierna del lado derecho y de mi cara, donde ya tengo más movilidad, pero falta el resto", explicó.

Wally Godínez.

Accidente cerebrovascular isquémico

Según el sitio especializado Mediline Plus, ocurre cuando un coágulo u obstrucción bloquea el flujo sanguíneo al cerebro, impidiendo que el oxígeno y nutrientes lleguen al tejido cerebral. Es el tipo más común de derrame cerebral, representando el 87% de los casos, y constituye una emergencia médica.

La falta de sangre provoca que las células cerebrales comiencen a morir en minutos, esto se debe a que una placa (grasas) tapa una arteria provocando una trombosis o a un coágulo viajero (embolia).

Síntomas

De un momento a otro la persona presenta debilidad facial, desequilibrio, problemas del habla y debilidad en una extremidad, pronto el lugar donde ocurre, pronto se pierde la sensibilidad en el rostro u otro lugar del cuerpo provocando una parálisis.

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