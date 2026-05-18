Guatemalteco Pablo Villagran participa por quedar en Master Chef México

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Pablo Villagrán lucha por representar a Guatemala en "Master Chef México" para sorpresa de los fanáticos, así puedes lograr que se quede en el reality.

El generador de contenido y conductor participa para quedarse en la "Edición 24/7", formato en el que los competidores serán vistos por el público todo el día, todos los días.

La presentación de los participantes se llevó a cabo este domingo 17 de mayo, donde 30 personas mostraron su talento para quedarse, al final 7 fueron eliminados, ahora solo queda un lugar y Villagrán compite con 2 personas más para formar parte del elenco.

Tras la exposición de Selvin Bracamonte en Master Chef UK The Professionals, Manuel Tol en Master Chef Latino y Héctor Sandarti en el reality llamado "Top Chef VIP", otro nacional podría unirse al reto en la versión del país del norte.

Dinámica 24/7

A diferencia de otras entregas los telespectadores podrán ver la dinámica del grupo las 24 horas del día, habrá, clases diarias con los "Maestros del Fuego" Édgar Núñez, Lili Cuéllar, Diego Niño e Isabel Carvajal. La galas de eliminación serán completamente en vivo, por lo que el público podrá involucrarse y votar por su favorito.

Los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez son los jueces en esta aventura, participaran en la convivencia y cocina en tiempo real las 24 horas del día, con la conducción de Claudia Lizaldi.

El reality contará con una sección llamada "La Parrilla", donde habrá invitados especiales y celebridades que participarán comentando el desempeño de los concursantes dentro de la cocina.

¿Cómo puedes apoyar a Pablo?

Pablo se encuentra entre tres participantes para obtener uno de los lugares restantes dentro del reality. Este lunes 18 a las 9:00 p. m. se revelará quién de ellos logrará quedarse en la competencia, gracias a las votaciones del público.

1. Ingresa al portal MasterChef 24/7 aquí.

2. Selecciona la votación disponible, busca a Pablo Villagrán y envía tu voto para que quede registrado.

"Master Chef México 24/7" se transmite los domingos a las 7:00 p. m. y de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por TV Azteca Guate.

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