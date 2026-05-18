De parcelamiento a punto estratégico: La historia de Fray Bartolomé de las Casas

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Explora los orígenes de Fray Bartolomé de las Casas y su historia en Alta Verapaz. Desde su nacimiento como parcelamiento agrícola en la década de 1960 hasta convertirse en un eje de la Franja Transversal del Norte, conoce su camino de lucha y desarrollo.

En el corazón de Alta Verapaz se ubica Fray Bartolomé de las Casas, un municipio rodeado de montañas verdes, ríos y cascadas que dibujan paisajes naturales de gran belleza.

Su clima fresco crea una atmósfera tranquila y característica de la región. El municipio es reconocido por su población trabajadora y sus comunidades con fuerte identidad cultural, donde la relación con la tierra sigue siendo parte esencial de la vida cotidiana.

La naturaleza regala hermosas postales desde Fray Bartolomé de las Casas. (Foto: @alvaradofaby)

Sus caminos rodeados de vegetación, la lluvia frecuente y el entorno natural refuerzan su identidad rural. Fray Bartolomé de las Casas se presenta como un punto donde la naturaleza y la vida comunitaria conviven.

Enclavado en el corazón de la Franja Transversal del Norte, el municipio ha construido su historia entre desafíos, migración y crecimiento constante hasta convertirse en uno de los puntos estratégicos de Alta Verapaz.

No puedes pasar por alto la arquitectura del templo católico del municipio. (Foto: Nixon Lima Foto)

Sus orígenes se remontan a inicios de la década de 1960, cuando fue creado como parcelamiento agrícola mediante un decreto del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), durante el gobierno del entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes.

El proyecto buscaba impulsar el desarrollo de esta región y estuvo a cargo inicialmente de Carlos Paredes y del padre Salvador Flores, recordado por los pobladores como uno de los impulsores de las primeras obras comunitarias.

La belleza de la Poza Azul se puede apreciar en Fray Bartolomé de las Casas. (Foto: Cesar Santizo Fotografía)

Los primeros años estuvieron marcados por grandes dificultades. La distancia con otros centros urbanos, las limitadas vías de comunicación y las condiciones climáticas provocaron que varias familias parcelarias regresaran a sus lugares de origen.

Sin embargo, quienes permanecieron enfrentaron la precariedad económica con la esperanza de construir un mejor futuro para sus familias, se detalla en la página de Gobernación Departamental Alta Verapaz.

Con el paso del tiempo comenzaron a surgir las primeras señales de desarrollo. En 1965 fue construida la primera escuela rural de la localidad, además de un puesto de salud y otras obras básicas que permitieron mejorar la calidad de vida de los habitantes y consolidar a la comunidad.

Desde el aire se observa la mezcla de naturaleza y comunidades en el municipio. (Foto: Río Dulce Vlogs)

El momento más importante en la historia local llegó el 3 de mayo de 1980, cuando Fray Bartolomé de las Casas fue elevado oficialmente a municipio, convirtiéndose en el décimo quinto de Alta Verapaz.

Su creación se oficializó mediante decreto presidencial del 21 de abril de ese mismo año, durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.

A partir de entonces comenzó una nueva etapa de crecimiento. La llegada de inversión pública permitió ejecutar proyectos de infraestructura y servicios que impulsaron el desarrollo local.

La arquitectura del templo católico del municipio es un punto de referencia que no puedes dejar de apreciar. (Foto: Eliunico E2)

Hace 30 años

Durante los años posteriores, entre 1994 y 1996, el municipio también fue escenario del retorno de familias refugiadas.

Con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Especial para la Atención a Repatriados, retornaron 134 familias a la comunidad Resurrección Balam y 220 a Nueva Libertad, como parte de los efectos derivados de los Acuerdos de Paz.