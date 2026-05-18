Guardiola dejaría el Manchester City a final de temporada

Según reportes de la prensa inglesa, el ciclo de Pep Guardiola al mando de Manchester City estaría llegando a su fin. El medio británico Daily Mail aseguró que el técnico dejará el club tras una década en el cargo, luego de asumir en 2016 en reemplazo del chileno Manuel Pellegrini.
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La prensa inglesa asegura el anuncio oficial del adiós de Guardiola podría realizarse este domingo, antes del tradicional desfile en autobús programado para el lunes donde festejarán los título de esta temporada.
Por otro lado, el nombre que toma fuerza para sucederlo es el de Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, quien tendría un acuerdo avanzado para asumir hasta 2028.
Durante su etapa en el conjunto celeste, Guardiola dirigió 591 encuentros y conquistó 20 títulos, entre ellos seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.