¿Luis Miguel está comprometido? La señal que despertó los rumores de boda

Un político mexicano asegura que Luis Miguel está a punto de ir al altar, ya que está comprometido.

El diputado Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de la fórmula 1 Sergio 'Checho' Pérez habló a los medios acerca de matrimonio del Sol provocando una ola de comentarios.

El también empresario dijo que el cantante se comprometió con la diseñadora española Paloma Cuevas, y le deseó lo mejor de la vida, afirmando que está en su mejor momento.

Foto: Oficial.

Pérez fue abordado por la prensa al respecto durante la inauguración de "Casa Jalisco" en la ciudad de México, lugar que brinda atención ciudadana a los jaliscienses y esto dijo:

"Espero que nos inviten, ojalá, lo más importante es que sean felices me inviten o no me inviten, les deseo toda la felicidad, los veo realizados, esa parte es maravillosa, es lo mismo en todos los sentidos, tenemos que construir la felicidad y lo más importante para lograrlo es la familia".

Fotos: Oficial.

Acerca de si ya Luismi entregó el anillo dijo: "de esa parte no me sé nada, no estoy enterado de nada, me dijeron que es un gran anillo, no lo conozco".

