El asesinato de una niña de 5 años que conmocionó a Rusia

La pequeña Veronika Nikolayeva fue secuestrada por un pedófilo reincidente ayudado por su pareja sentimental en la ciudad de Kostromá, al occidente de Rusia.

En redes sociales circuló un video de seguridad que muestra el momento en el que fue secuestrada.

En el se aprecia cómo los hombres se acercaron a ella, uno la cargó y ella forcejeó y trató de defenderse mientras el otro solo iba de acompañante.

Cuando los hombres comenzaron a caminar llevándola con ellos los transeúntes no hicieron nada por ayudarla y siguieron su camino hasta llevarla a su domicilio donde la violaron y apuñalaron hasta morir.

Cuando la madre de Veronika notó su ausencia reportó su desaparición a las autoridades.

Denis Gerasimov de 44 años, y Vadim Belyakov de 24, los autores del crimen planeaban deshacerse del cuerpo metiéndolo en una bolsa de lona, cuando fueron detenidos a tiempo.

Durante su arresto necesitaron protección de la policía pues los vecinos enfurecidos trataron de lincharlos, luego confesaron su culpa. En redes sociales circula un clip donde se muestra el lugar de la casa donde cometieron el horrendo crimen.

A partir de este indignante crimen la ley rusa informó que endurecerá las leyes para encarcelar automáticamente a los pedófilos reincidentes de por vida en cárceles polares en Siberia.

“Uno de los detenidos resultó ser un pedófilo que había sido condenado... hagamos todo lo posible para aprobar la ley de cadena perpetua para pedófilos en enero”, declaró el presidente del parlamento Vyacheslav Volodi.

“Los condenados por tales delitos deben cumplir cadenas perpetuas en las condiciones más duras, en el extremo norte (de Rusia) o en las minas. Estos bastardos deberían pasar por el trabajo más duro para que recuerden los crímenes que cometieron todos los días y se arrepientan. No se les puede llamar humanos“, continuó.

Gerasimov había sido liberado de una condena por un delito sexual contra un menor en marzo de 2021.

