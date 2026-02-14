El cantante guatemalteco Carlos Peña será padre por tercera vez (video)

El ganador del Latin American Idol compartió la noticia a través de un emotivo video.
Carlos Peña, cantante y compositor guatemalteco, ganador de la segunda temporada del Reality Show "Latin American Idol" transmitido por Sony Entertainment Television, anunció que será padre por tercera ocasión
Tras más de nueve años de matrimonio con la presentadora y reina de belleza, Christa García, Peña compartió la noticia mediante un emotivo video.
Las imágenes muestran a la pareja junto a su primera hija y la imagen del ultrasonido del nuevo bebé que se integrará a la familia.
El cantante luce muy feliz observando y celebrando la primera foto de su tercer hijo, segundo con García.
"Nuestro amor sigue encontrando nuevas formas de existir", dijo la esposa del cantante.