Únete al grupo de Voluntarios del Zoológico La Aurora

Si quieres vivir una experiencia diferente, únete al equipo.
El Zoológico La Aurora anda en busca de voluntarios que quieran aprender más sobre los animales y su conservación.
Si quieres formar parte del equipo, estos son los requisitos:
- Tomar el curso de capacitación de 21 horas
- Tener de 16 años en adelante
- Ser una persona responsable
El curso es de manera presencial. Puedes elegir 3 sábados o 3 viernes de abril. El horario es de 8:00 a 15:00 horas, con un costo de Q250 (para adultos mayores es gratis).
Durante el curso recibirás almuerzo, refacción, playera, carnet y diploma de participación.
Solicita más información en educaurorazoo@gmail.com o al teléfono: 2463-0463 ext 112.