Únete al grupo de Voluntarios del Zoológico La Aurora

  • Por Jessica González
06 de marzo de 2026, 15:03
Inscríbete al curso y aprende mucho sobre los animales. (Foto: archivo/Soy502)

Si quieres vivir una experiencia diferente, únete al equipo.

El Zoológico La Aurora anda en busca de voluntarios que quieran aprender más sobre los animales y su conservación. 

Si quieres formar parte del equipo, estos son los requisitos:

  • Tomar el curso de capacitación de 21 horas
  • Tener de 16 años en adelante
  • Ser una persona responsable

El curso es de manera presencial. Puedes elegir 3 sábados o 3 viernes de abril. El horario es de 8:00 a 15:00 horas, con un costo de Q250 (para adultos mayores es gratis).

Durante el curso recibirás almuerzo, refacción, playera, carnet y diploma de participación.

Solicita más información en educaurorazoo@gmail.com o al teléfono: 2463-0463 ext 112.

