Localizan sin vida a líder comunitario

El cuerpo presentaba varias heridas producidas con arma blanca.
José Domingo De La Cruz Gómez, de 58 años, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del parcelamiento El Cajón, quien actualmente se desempeñaba como Vocal de Salud, fue localizado sin vida.
El crimen ocurrió en la calle principal de esta comunidad, cerca del cruce conocido como Meme Paz, cuando la víctima se dirigía a trabajar a un ingenio azucarero de la localidad.
El cuerpo de De La Cruz Gómez quedó flotando, mientras que la motocicleta en la que se conducía fue encontrada tirada a un costado del camino.
Personas que se dirigían a sus labores fueron quienes dieron aviso a las autoridades, ya que en un inicio pensaron que el hombre había sufrido un accidente de tránsito.
Apoyaba tradiciones
Sin embargo, técnicos en escena del Ministerio Público confirmaron que el cuerpo presentaba heridas en el rostro y la espalda, las cuales podrían haber sido ocasionadas con un machete.
La muerte del líder comunitario ha causado consternación entre los vecinos, ya que además de su labor en el Cocode, apoyaba las tradiciones del lugar, como el convite que cada año alegra las celebraciones del Día de Todos los Santos.