El tercer concierto de Shakira en su residencia en El Salvador

El tercer concierto de la residencia de Shakira en Centroamérica demostró el fenómeno de la colombiana en la región.
Según el conteo oficial más de 87,000 asistentes han disfrutado del "Las mujeres ya no lloran" durante estas tres noches, aún falta que más guatemaltecos realicen el viaje rumbo a las dos fechas finales para celebrar el "Día del cariño".
Varios guatemaltecos hicieron maletas para disfrutar de temas como "Las de la intuición", "Estoy Aquí", "Empire", "Inevitable", además de "Te Felicitio", "Shakira con Bizarrap (BZRP Music Sessions #53)", "Soltera" y "La Loba" entre otros.
Los hondureños, nicaraguenses y costarricenses tampoco podían faltar. Varios guatemaltecos han conocido lugares de el Salvador que no habían descubierto, gracias a esta puesta en escena en el estadio "Jorge Mágico González".
El sector hotelero, restaurantes y entretenimiento, transporte privado y plataformas digitales y el comercio local ha recibido a los guatemaltecos como hermanos, con amabilidad y mostrando que somos una sola región.
Esto permite que Centroamérica puede ser sede de eventos de calidad, incluyendo Guatemala y El Salvador.
