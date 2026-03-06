Arévalo critica designación de magistrados a la CC por parte del Congreso

-

Mandatario asegura que pronto designará a sus magistrados constitucionales.

El presidente Bernardo Arévalo criticó la designación llevada a cabo por el Congreso de la República de los magistrados titular y suplente del Organismo Legislativo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El gobernante considera que la decisión evidencia que aún continúa la disputa por recuperar las instituciones de justicia en el país.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que el Congreso designara a Roberto Molina Barreto como magistrado titular y a Luis Rosales como magistrado suplente ante la máxima corte del país.

A través de un mensaje por sus cuentas de redes sociales oficiales Arévalo señaló que el proceso refleja las tensiones que persisten en el sistema político guatemalteco alrededor de la conformación de las principales instituciones del sistema de justicia.

La elección de Magistrados Titular y Suplente para la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República dejó en evidencia que la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa. Hay quienes eligen sumarse a este esfuerzo, luchando hasta el último momento… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) March 6, 2026

"La elección de magistrados titular y suplente para la CC por el Congreso de la República dejó en evidencia que la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa", afirmó el gobernante.

El presidente añadió que "hay quienes eligen sumarse a este esfuerzo, luchando hasta el último momento por responder al clamor del pueblo, otros eligen darle la espalda".

Particularmente, la elección de Molina Barreto ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales.

El jurista ya integró la CC en períodos anteriores y su trayectoria ha estado marcada por resoluciones controvertidas dentro de la alta corte, lo que ha generado opiniones divididas en el ámbito político y jurídico.

En su mensaje el mandatario adelantó que el Ejecutivo anunciará próximamente los nombramientos que le corresponden dentro de la integración de la CC.

"En los próximos días anunciaré los nombramientos de magistrados titular y suplente que le corresponden al Presidente de la República en Consejo de Ministros, respondiendo, sin duda, a los anhelos de cambio del pueblo", afirmó Arévalo.

Con la designación que hará Arévalo se completarán las cinco representaciones que conforman el pleno del tribunal constitucional para el próximo período.

Además de la Presidencia y el Congreso, las otras instituciones que designan magistrados constitucionales son la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Gautemala.