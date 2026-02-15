Mujer disparaba al aire y tenía ocultas varias armas en su vivienda

-

Las armas incautadas están siendo analizadas para determinar si guardan relación con crímenes recientes en la región.

Durante la mañana del 15 de febrero se realizaron allanamientos gestionados por el Ministerio Público (MP), quienes investigaban las múltiples denuncias recibidas contra una mujer que disparaba al aire en Santa María Xalapán, ubicada en el departamento de Jalapa.

(Foto: MP)

Según las investigaciones, una mujer identificada como Elizabeth "N", de 34 años, mantenía alarmados a los miembros de la comunidad por los disparos continuos que se escuchaban desde el interior de la vivienda, además de efectuar tiros al aire con frecuencia.

(Foto: MP)

Al ingresar a la propiedad, las autoridades encontraron cinco armas de fuego ilegales, de las cuales una de ellas fue fabricada.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se entregarán al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) para ser evaluadas y determinar si están vinculadas a crímenes recientes en la región.

Además, dos celulares fueron incautados, los cuales formarán parte de las pistas del caso.

(Foto: PNC)

La mujer fue arrestada y sindicada a los delitos de tenencia ilegal de armas hechizas o artesanales y depósito ilegal de armas de fuego.