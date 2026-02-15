Versión Impresa
La alerta de las autoridades para quienes utilizan taxis piratas

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de febrero de 2026, 08:13
Estas son algunas de las recomendaciones que comparte la PNC para proteger a los usuarios de taxis.&nbsp;(Foto ilustrativa:Shutterstock)

Los taxis "piratas" son vehículos que prestan servicio de transporte sin estar autorizados, regulados ni registrados legalmente, lo que representa un riesgo para los usuarios.

La Policía Nacional Civil (PNC) advierte y recomienda las siguientes acciones para proteger su seguridad al utilizar servicios de transporte:

  • Utilice únicamente transporte autorizado y aplicaciones de servicio reconocidas.
  • No aborde vehículos sin identificación oficial.
  • Comparta su ubicación en tiempo real con personas de su confianza.

De notar alguna sospecha, autoridades solicitan que deben reportarlo llamando al 110.

