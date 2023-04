Así fue la boda de la estadounidense Breanna con el guatemalteco Otoniel

Breanna conmovió a los guatemaltecos al compartir su historia de amor, donde las fronteras no fueron impedimento, dejando su natal Estados Unidos para casarse con Otoniel, su novio guatemalteco.

EN CONTEXTO: Así conoció la estadounidense Breanna a su esposo guatemalteco

La estadounidense compartió en su canal de Youtube llamado "Mi vida en Guate", cómo fue el día de su enlace en el país, además contó detalles de este momento tan especial.

(Foto: Oficial)

"Cómo nos casamos, la boda de un guatemalteco y una estadounidense", es el título del video donde reveló todos los detalles.

"Tuvimos que decidir cuándo íbamos a casarnos después de comprometernos en diciembre de 2020, no sabíamos cuando, solo sabíamos que no queríamos esperar más de un año, también tuvimos que pensar si íbamos a casarnos en Guatemala o en Estados Unidos y la razón por la que no lo hicimos allá fue porque nadie de la familia de mi prometido iba a poder llegar a la boda", explicó, afirmando que por cuestión de papeles era más fácil para la familia de ella venir.

"Además, iba a ser más rápido estar juntos, ya no queríamos estar separados", agregó, contando que previo a casarse trabajó en un orfanato. "Justo después de cumplir mi tiempo trabajando en Casa Shalom decidimos casarnos, pusimos fecha de agosto de 2021", explicó.

"De diciembre a agosto planeamos la boda, fue muy divertido, él estaba muy involucrado y muy emocionado, lastimosamente, ya nadie de mi familia o amigos pudo asistir", dijo, explicando que ocurrió por las restricciones por pandemia y otros asuntos familiares.

"... Todo estaba empeorando por lo del Covid, así que no permitieron muchos invitados y tuvimos que tomar la decisión de hacer una boda muy pequeña, solo asistieron los papás de mi esposo y sus hermanos con sus hijos, aunque fue pequeña fue muy bonita, voy a compartir fotos y videos con ustedes", dijo, agregando que transmitieron su enlace por plataformas digitales para que su familia de Estados Unidos no se perdiera el evento.

La estadounidense afirmó que su momento fue muy significativo, también brindó detalles como dónde compró su vestido, quiénes fueron sus damas de honor y cómo lograron hacer sus fotos y videos en un café guatemalteco que les gustaba.

ESTAS SON LAS IMÁGENES DE SU BODA:

(Foto: Oficial)

(Foto: Breanna oficial)

(Foto: Breanna)

(Foto: Breanna)

(Foto: Breanna)

Foto. Oficial)

(Foto: Breanna)

MIRA LA HISTORIA: