La peculiar forma de una maestra para enseñar anatomía

Verónica Duque diseñó un traje especial para enseñar anatomía a sus alumnos en España.

Esto sucedió hace un par de años atrás, pero se ha hecho viral recientemente, gracias a una cuenta perteneciente a Elon Musk.

Esta cuenta elogió a la mujer por enseñar de una forma tan creativa ya que fue ella la que diseñó el traje con una representación exacta de la anatomía humana, donde se incluye órganos, huesos, músculos y mucho más.

La profesora Verónica Duque de una escuela en España ha estado enseñando a sus alumnos sobre la anatomía del cuerpo humano de una manera muy creativa.



La libertad de cátedra es un principio que abre la posibilidad a estos sucesos. Muchos internautas comentaron en la publicación original que conocen a la profesora y que tienen buenos recuerdos de ella.

"Fue mi tutora en 5 y 6 de primaria, la recuerdo con gran afecto y mucho cariño. De las mejores profesoras que he tenido y más marcado me ha dejado. Me acuerdo mejor alguna de sus clases que la mayoría de la universidad"