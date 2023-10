¿Quién es el misterioso prometido de Brenda Hughes?

-

Brenda Hughes reveló quién es y cómo conoció a su ahora prometido, también habló sobre su propuesta de matrimonio en exclusiva.

Durante una entrevista en vivo para Soy502, la periodista y conductora, Brenda Hughes, contó cómo conoció a su novio, además de revelar que fue su amor adolescente.

"No es que sea misterioso, es que he sido muy privada con mi vida, en mis relaciones amorosas. Lo conocí hace 17 años, tenemos muchísimo tiempo de conocernos. Es un hombre espectacular. Él fue mi novio hace 14 años; fuimos novios un mes, no fue mucho y estaba pequeña, tenía 19 años".

"Fue ese amor inocente, muy inocente, cuando aún tu mente no ha llegado a etapas tan grandes de maldad, entonces nos seguimos hablando, pero como amigos. De repente, un día le volví a hablar. Fue: ¡hola, perdido!", afirmó.

Al consultar si quedaron como amigos la primera vez que fueron novios, dijo: "Sí, quedamos como amigos y de vez en cuando hablábamos. 'Feliz cumpleaños', 'feliz Navidad', siempre se supo que había un sentimiento, ya uno no puede negarlo. Estaba sola, le hablé como midiendo el terreno para ver si estaba solo también, ya llevaba yo mis malas intensiones".

Brenda afirmó que aún no era una figura pública cuando lo conoció: "Para nada, aún no estaba en televisión, todo ocurrió después. Creo que también eso lo hace muy especial para mi. Lo conozco desde hace muchísimos años, lo he visto crecer personal y laboralmente y él a mí también, me ha visto en mis mejores momentos y en mis peores miedos, también me ha visto cumplir mis sueños. Empezamos a salir, fuimos al cine y desde entonces no nos hemos dejado de ver ni un solo día. Acabamos de cumplir 4 meses, pero en realidad nos comprometimos antes de cumplir los 4 meses, se podría decir que a los 3 meses de ser novios nos comprometimos y estoy muy contenta. Es un gran hombre".

¿Cómo fue su pedida de mano?

"Fue en la laguna de Lachuá, caminamos dos horas para llegar. Él ya llevaba el anillo en la mochila y yo no lo imaginaba, solo le dije '¿le ayudo?'. Mi suegra se fue con nosotros; caminamos esas dos horas, hicimos un viaje 4x4. Nos gustan las aventuras, nos gusta muchísimo conocer Guatemala. Los invitamos a hacer eso, es tan espectacular, de verdad no solo los lugares turísticos, otros están un poquito más escondidos, tal vez cuesta un poco más llegar, pero les prometo que se puede y no se necesita presupuesto".

"Llevábamos una estufita de gas, cocinamos una sopa, una tortilla con queso. Llevaba todo ese tiempo, viernes, sábado y parte del domingo, tratando de pedirme matrimonio, pero yo no me quedaba quieta, entonces como que él no pudo. La verdad es que no he publicado ese video: cuando me lo pidió, le pegué. Esa fue mi reacción. 'Un besito, mi vida. No fue mi intención, fue la reacción', me dijo. 'Brenda, cómo no me tiró el anillo a la laguna', y yo 'perdón'. Fue muy lindo. Lo cierto es que me hizo falta mi abuelita, pero en ese momento llegaron mariposas y se posaron en el anillo, eso fue totalmente una casualidad. Le pedí llorando que siempre me mostrara su presencia, lo sé, mi abuelita estaba allí, sentí que estaba allí".

"Se posó en el anillo, yo tenía la mano allí y se posaron muchas más viendo todas hacia el anillo, fue un momento muy especial. No he publicado tampoco ese video; estaba todo el cielo lleno de nubes y solo había una parte en forma de un corazón azul. Mi suegra lo grabó, es impresionante. Lo voy a publicar, eso para mi ha sido una experiencia inolvidable: sentí que mi abuela estaba allí, que Dios bendijo ese momento que espero que así sea, muy lindo, sentí que fue una respuesta a muchas cosas que pedí, lo de las mariposas sabes que salen volando cuando tratas de agarrarlas, pero esta vez se quedaron, aún no me la creo", afirmó.

