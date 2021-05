Así se defiende Frida Sofía de ataques por polémica con Enrique Guzmán

Frida expresó su dolor por las burlas de las que es víctima en sus redes sociales.

EN CONTEXTO: Silvia Pinal rompe el silencio y opina por las acusaciones de Frida Sofía

Frida Sofía publicó en sus historias de Instagram que es víctima de ataques y amenazas en las redes por parte de seguidores de su abuelo y su mamá, quienes la “humillan” y señalan por haber hecho su denuncia.

“Son posts como este y los comentarios que le siguen que de verdad me duelen, me lastiman, tengo el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y la gente simplemente se burla. Si siguen con lo mismo de que quiero fama, de que 'quién me va a mantener'... estoy harta de que me humillen así, soy una mujer trabajadora y me merezco el respeto como cualquier persona”, escribió.

“Ustedes conocen a la artista pero la única que la conoce como ‘madre’ soy yo”, continuó.

“No se vale, y me duele mucho mi corazoncito, lo único que quiero es justicia y nada más. Dejen de atacar a una víctima y defender al agresor sólo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento”, agregó.

“¿Por qué tengo que soportar tanto odio?, ¿por decir la verdad?, ¿por tener el valor de denunciar a mis abusadores? Por eso muchas se callan. ¿Te imaginas despertar y leer esto sobre ti?, ¿qué harías, cómo te sentirías?”, cerró.

Además de esto publicó un post en su cuenta oficial con una ilustración y este mensaje:

“La salud mental no se ve en las fotos... Las apariencias engañan, cuántas notas hemos visto sobre personas que se suicidaron y parecían felices”.