Así disfrutan Belinda y Jared Leto sus vacaciones (video)

Belinda sigue compartiendo cómo se desarrolla su descanso al lado de Jared Leto. Esta vez se muestran escalando una montaña.

La pareja de "amigos", como prefiere Belinda y Jared Leto definir la relación que tienen, siguen disfrutando de una vacaciones en Italia. En un video compartido por Belinda en sus redes sociales, se muestra la cantante escalando una montaña, con una pequeña ayuda que le dio Leto.

"Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta! PD arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que solo se vive una vez… and you gotta live it baby…… (sorry i took your shoes)", escribió en su cuenta Belinda junto al video y unas fotografías.

Belinda y Leto están disfrutando de los paisajes que ofrece el mediterráneo italiano en Sardegna, que desde hace un día la joven cantante ha dado a conocer en sus redes sociales.