"Agentes recibidos a disparos": Gobernación se pronuncia tras masacre en Zacapa

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El Ministerio de Gobernación confirmó que agentes de la PNC fueron recibidos a disparos tras la masacre en Zacapa.

EN CONTEXTO: Confirman cinco fallecidos y un secuestrado tras balacera en Zacapa

El Ministerio de Gobernación se pronunció tras la masacre que dejó cinco fallecidos y un hombre secuestrado la madrugada de este viernes en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa.

La cartera confirmó que, tras haberse reportado el ataque, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar, en donde fueron recibidos a disparos de armas de fuego.

"La presencia y respuesta de la PNC permitió intervenir ante la situación de violencia y evitar que los atacantes actuaran sin oposición", dijeron las autoridades.

A pesar de la intervención, que "continúa bajo evaluación", cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en el lugar; además, de otro hombre que fue secuestrado por sujetos fuertemente armados.

Las autoridades procesan la escena e investigan lo ocurrido. (Foto: Redes sociales)

Investigan

La PNC mantiene presencia y seguimiento de la situación en el territorio, y desarrolla las coordinaciones correspondientes para prevenir nuevos hechos de violencia y proteger a la población, según indicó Gobernación.

Asimismo, señalaron que, por razones de seguridad, los detalles operativos de estas acciones no serán divulgados.

El Ministerio Público (MP) se encuentra realizando las diligencias de investigación en la escena, en donde habrían quedado decenas de indicios balísticos.