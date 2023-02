¿De regreso a Barcelona? Esta es la situación de Messi con el PSG

El futuro de Messi con el PSG se encuentra en negociaciones de cara al final de su contrato.

Luego que el delantero argentino, Lionel Messi, se consagrara campeón del Mundo del Mundial de Qatar, han surgido especulaciones sobre un posible regreso a Barcelona.

El medio Clarín había informado acerca del principio de acuerdo que Lionel Messi tenía con la dirigencia del PSG para la renovación de su contrato que vence en junio próximo. Y el pasado domingo, la negociación fue formalizada por primera vez a través del consejero de fútbol del club, Luis Campos.

"Estamos en conversaciones en este momento" en busca de una prolongación del contrato del astro rosarino, de 35 años, reconoció el portugués, que también expresó cuál es el deseo del club para el futuro del campeón del mundo.

"No puedo esconder que me gustaría tenerlo en este proyecto y que pueda continuar con nosotros", declaró el dirigente en una entrevista al programa Téléfoot de la cadena francesa TF1.

"Estaría contento si continúa, pero estamos en conversaciones en este momento para intentar llegar al objetivo, para continuar teniendo a Leo Messi con nosotros", completó.

La decisión de Messi, ¿podría involucrar al Barcelona?

El séptuple ganador del Balón de Oro tiene que decidir sobre su futuro, aunque ya reconoció que estará involucrado con la Selección Argentina, al menos hasta la próxima Copa América 2024.

Incluso en una entrevista de Messi con el diario Olé dio pistas de lo que quiere en su futuro. "De la final del Mundial me quedé con todo: las botas, las camisetas, etc. Por ahora lo guardo en la AFA, pero en marzo me lo voy a llevar todo a Barcelona, donde tengo mis cosas y mis recuerdos"

Messi llegó a París en 2021 para dos temporadas (más una en opción), tras haber pasado toda su carrera profesional en el Barcelona. Después de un primer año donde le costó la adaptación, ahora parece haber encontrado el ritmo de juego y su implicancia en el equipo se ha modificado notoriamente.

Campos celebró el impacto del delantero argentino en el proyecto parisino y citó como ejemplo su actuación frente al Montpellier, el miércoles pasado en Ligue 1 (victoria por 3-1, con un gol de Messi).



"En el descanso, le dije: 'Leo tienes que arrastrar a los otros contigo', y me dijo 'tranquilo'. Después hizo una segunda parte de partido excepcional", contó el consejero deportivo del PSG.