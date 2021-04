Sarah y Dagner: así era la pareja que murió al lanzarse al vacío

Según allegados a la pareja, la relación de Sarah Arauco y Dagner Rojas era tormentosa e inestable.

____

EN CONTEXTO: Vecino trató de evitar la tragedia de la pareja que cayó del piso 12 de un edificio

____

"Dagner no era de mi agrado, no la dejaba salir, no la dejaba ni hacer videos en Tik Tok", dijo una amiga de Sarah.

Tomás Miranda, un familiar de Sarah, comentó que la pareja tenía una relación sentimental "inestable" y solían terminar y regresar en la relación muy seguido.

Según un episodio de "Calle 7", la pareja había terminado su relación hace un año, pues Sarah había participado en el carnaval y esto no le gustó a Dagner.

"Él sabía que yo iba a carnavalear, pero es que me da chiste que se enoje porque salté un día, tampoco voy a estar rogando", dijo ella en ese entonces.

¿Quién era Sarah Arauco?

Era una modelo y practicante de fitness boliviana, estudiaba la carrera de derecho. Sus amigas describieron que le encantaba compartir videos con sus fans en Tik Tok, red social donde contaba con más de 30 mil seguidores. Este fue el último que subió a sus redes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sarah Arauco Mendoza (@sarita_arauco)

Le gustaba mantener su figura a base de mucho ejercicio y comida saludable. Iba a cumplir 25 años, el 11 de mayo, día en que se iba a casar con Dagner.

En el programa algunas competidoras no se llevaban con ella por su carácter, pues también argumentaron que tenía un temperamento fuerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sarah Arauco Mendoza (@sarita_arauco)

"Era una persona caritativa, siempre ayudaba en todo, lo único malo que tenía era el humor... una mujer es débil cuando se enamora y ahí está lo ocurrido, pero su madre siempre le decía que lo dejara porque él era así y así...pero ellos se dejaban, volvían y se dejaban", afirmó un familiar de Sarah.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sarah Arauco Mendoza (@sarita_arauco)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sarah Arauco Mendoza (@sarita_arauco)

¿Quién era Dagner Rojas?

Dagner era técnico automotriz y estudiaba la carrera de nutrición.

"Él era bien positivo, no era vicioso, no le gustaba el trago, era muy estudioso, siempre hacía lo que se proponía", dijo Antonio Rojas, el padre del fallecido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dagner Jrt (@dagnerrojas_)

Un tío afirmó que Dagner tenía carácter fuerte y era violento, por ello decidió marcharse de la casa.

"Uno no puede hacer nada, qué voy a hacer, me pone triste, cuando yo le decía que hiciera una cosa bien hecha me hizo problemas", afirmó el tío a los medios, pues ambos se dedicaban a trabajar en un taller mecánico previo a que él se marchara del pueblo de dónde era originalmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dagner Jrt (@dagnerrojas_)

"No se dejen llevar por los comentarios, a mi hermano lo están tomando como un homicida, siempre nos respetó a nosotras", explicó María Eugenia Rojas, una de sus hermanas.