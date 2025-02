A una semana después de cobrar vigencia: así está el reciclaje de residuos

-

Esto ha pasado en la primera semana de haber cobrado vigencia clasificación de desechos.

El martes 11 de febrero entró en vigencia el punto del Reglamento de Desechos Sólidos que establece la obligación de clasificar los desechos en tres categorías: orgánico, reciclable y no reciclable.

A una semana de ello, el tema sigue dando de qué hablar entre desacuerdos y protestas, nuevas imposiciones en municipios y experiencias diversas de guatemaltecos.

A continuación, te compartimos el panorama de la situación hasta el momento.

(Foto: archivo/Soy502)

Protestas

Justamente el martes 11 de febrero, recolectores de desechos y recicladores se hicieron presentes frente al relleno sanitario de zona 3 para manifestar en contra de dicha medida.

Una de las razones detrás de su desacuerdo, es que explican que con esto se arriesga el trabajo de más de diez mil personas que generan ingresos a partir de recolectar y reciclar residuos.

Este lunes 17 de febrero, el gremio recolector volvió a presentarse al relleno sanitario para bloquear el ingreso de camiones para la descarga de desechos en el lugar.

(Foto: archivo/Soy502)

Bloqueo indefinido

En ese contexto, recicladores y recolectores expresaron estar en bloqueo indefinido hasta que autoridades tomen en cuenta sus peticiones, puesto que con la primera protesta no se logró.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) indica que en los próximos días se reunirán con la Municipalidad de Guatemala para "brindar el acompañamiento necesario y apoyar en la búsqueda de soluciones que atiendan las necesidades de los guajeros".

(Foto: Cortesía/Lourdes Ortiz)

Bolsas de colores

Tras la entrada en vigencia de la clasificación de desechos, cada municipalidad debe actuar de manera que facilite y apoye a los vecinos a realizar la separación de su basura en casa.

En ese sentido, la Municipalidad de Mixco implementó el uso de bolsas de colores: verde para orgánicos, blanco para reciclables y negro para no reciclables.

Sin embargo, el alcalde Neto Bran explicó recientemente en una transmisión en vivo, que vecinos que no cuenten con bolsas de estos colores, pueden únicamente rotular cada bolsa.

Este mismo código de colores es sugerido por la comuna capitalina para una mejor y ordenada clasificación de desechos.

Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) recalca que no es obligatorio utilizar colores, pero sí necesario identificar los recipientes o bolsas.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

¿Están separando sus desechos?

Soy502 consultó con diversos guatemaltecos para conocer sus experiencias tras la entrada en vigencia del punto que obliga a clasificar desechos.

Daniel reside en colonia Bran junto a su familia, y cuenta que desde hace una semana separan sus desechos en bolsas.

"Colocamos tres bolsas y a cada una le ponemos nombre de lo que debe desecharse en cada una", explica.

Alejandra es docente en un colegio de zona 18. Menciona que en la institución llevan a cabo esta práctica, pero recalca que ha existido confusión con los estudiantes y entre el personal.

"Sí se está haciendo, pero es algo para lo que todavía falta mucha educación. Sé que se va a poder con la práctica", explica. Añade que considera que es una buena iniciativa, pero que no hubo promoción de información suficiente en el tiempo que se tuvo que hacer.

(Foto ilustrativa: Ecoembes)

Lourdes reside en zona 6 y cuenta que con su familia están separando la basura, usando distintos recipientes y bolsas identificadas.

"En la cocina tenemos un bote pequeño donde solo va lo orgánico. Aparte, otro en otro bote colocamos plástico, cartón, todo aquello que se puede reciclar, e igual con lo no reciclable", comparte.

Oscar alquila un espacio en zona 1 que utiliza como lugar de trabajo. Explica que dentro de dicho edificio no realizan la clasificación de desechos, y que por parte del recolector de basura no han tenido problemas.

"No nos han dicho nada. Se la llevan toda, igual que siempre", revela.

En publicaciones de diversos grupos en redes sociales, específicamente en Facebook, el tema ha generado discusión. Estos son algunos comentarios que se leen:

"Mis hijos aún no se acostumbran a ello, y a veces se va algo donde no va", "Vi a un señor recolector llevando toda la basura revuelta", "A nosotros sí nos dijo el recolector que la separemos, cuando antes nos dijo que no", "Llevo dos semanas haciéndolo y es bueno para enseñar a los niños el orden".