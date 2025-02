Así fue hallado el cuerpo de Michelle Trachtenberg, actriz de "Buffy, cazavampiros"

-

El cuerpo de la famosa actriz fue hallado por su madre. Estos son los detalles del informe policial.

Michelle Trachtenberg, quien dio vida a "Buffy, la cazavampiros" y Georgina Sparks en "Gossip Girl", murió este miércoles a la edad de 39 años.

La noticia fue confirmada por portales internacionales como TMZ y People. Y aunque no se ha revelado la causa oficial de su muerte, ya surgieron detalles al respecto.

Foto: Vanity Fair

La actriz fue hallada sin vida dentro de un complejo de apartamentos en Columbus Circle, en la zona del Central Park South, en Nueva York.

Así la encontraron

De acuerdo con ABC News, fue la madre quien encontró el cuerpo de su hija "inconsciente y sin respuesta" a eso de las 8:00 horas de este miércoles 26 de febrero.

Foto: Best Movie

Por su parte, TMZ informa que la famosa fue sometida a un trasplante de hígado solo unos meses atrás y que posiblemente lo habría rechazado tras una serie de complicaciones.

Foto: Pinterest

"Indicaron que la policía y los paramédicos respondieron a una llamada sobre una mujer con paro cardíaco y declararon a Michelle inconsciente. Fue declarada muerta en el lugar", menciona el portal.

Foto: TMZ

Michelle Trachtenberg es recordada por haber sido la protagonista de "Harriet, la espía" para luego convertirse en una estrella con "Buffy, la cazavampiros".

También dio vida a Georgina Sparks en la serie Gossip Girl y fue parte de diversos éxitos cinematográficos como "Meego", "Beautiful Ohio". "17 again" y "All my children".