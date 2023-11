Así fue la premiación de los Billboard Music Awards 2023

-

La edición de los Billboard Music Awards 2023 se transmitió por la señal de BBMAs.watch sin alfombra roja, únicamente a través de videos.

La curiosa modalidad de la gala fue posteada en redes sociales, las intervenciones artísticas fueron transmitidas como cortometrajes de Youtube, como el momento en que Mariah Carey sorprendió con "All I Want For Christmas is You".

Estos fueron algunos de los ganadores.

Mariah Carey ganó el premio Chart Achievement en el BBMAs por su clásico: "All I Want For Christmas Is You"

Congrats to @MariahCarey for winning the Chart Achievement award at the #BBMAs for her timeless classic, "All I Want For Christmas Is You"



Watch her acceptance speech below, and find more from the @BBMAs at https://t.co/yxuWX3OqIX pic.twitter.com/v3azbPSq8g — billboard (@billboard) November 20, 2023

Peso Pluma y Eslabón Perdido fueron ganadores por "Ella baila sola" como mejor canción latina.

Congrats to @_PesoPluma & @EslabonArmad0 for winning Top Latin Song with "Ella Baila Sola" at the #BBMAs!



Watch Peso's acceptance speech and find more from the @BBMAs: https://t.co/IoVg1Acvgr pic.twitter.com/TJpTJQNpgF — billboard (@billboard) November 20, 2023

Fuerza Regida ganó como "mejor grupo o dúo latino"

#ad POV: You are @fuerzaregidafr at the @whotels Los Angeles - West Beverly Hills and just won Top Duo/Group and Top Latin Duo/Group at this year's #BBMAs! pic.twitter.com/mxFaKCnh2i — billboard (@billboard) November 20, 2023

Karol G emocionó con su presentación y su premio a Mejor Artista Femenina Latina.

.@karolg Performs Steamy Medley & Wins Big at the 2023 #BBMAs https://t.co/RMg1FnMmYW — billboard (@billboard) November 20, 2023