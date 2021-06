Así luce ahora Chabelita, la pequeña protagonista de "Gotita de amor"

La actriz que, cuando era niña, protagonizó la recordada telenovela mexicana "Gotita de Amor", Andrea Lagunés, apareció en un en vivo en sus redes sociales, para conversar con sus seguidores y tener un momento de nostalgia.

Andrea Lagunés fue lanzada al estrellato a los 5 años cuando interpretó a "Chabelita", en la telenovela infantil "Gotita de Amor", en 1998.

Personajes de "Gotita de amor". (Foto: Oficial)

Pero, a pesar de su talento y carisma, la actriz mexicana de 28 años participó por última vez en una telenovela, en 2002, como parte del elenco de "¡Vivan los niños!", en la que dio vida a Miranda Gallardo.

Tras sus apariciones en esa producción, nada se supo de ella. Sin embargo, ahora mantiene contacto con su público a través de las redes sociales.

Andrea Lagunes fue la protagonista de la trama. (Foto: Oficial)

En una reciente conversación, la actriz contó por qué ha estado alejada de las telenovelas.

"No es como que las haya dejado, más bien, de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto, siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy. Espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)", explicó.

"Hacía castings para novelas más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo niña todavía, que no me podían poner como enamorándome de alguien, o cosas así ya un poco más fuertes, porque me seguía viendo muy chiquita. Así ha sido la historia de mi vida", dijo la actriz.

Actualmente, Andrea incursiona en el teatro y es parte del proyecto infantil "La granja del tío Juan".

Así luce ahora:

