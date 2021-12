Así luce el rancho "Los Tres Potrillos", donde descansarán los restos del cantante

El rancho de 500 hectáreas se ubica en Guadalajara, alguna vez el cantante salía a saludar.

Una Alberca en forma de guitarra, arena para espectáculos, tienda de ropa vaquera, restaurante, caballerizas con todo tipo de caballos; el rancho "Los 3 Potrillos" fue la residencia de ensueño de Vicente Fernández.

El lugar está ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara a Chapala.

“Como ven amigos, ustedes y mi rancho son mi vida, mi pasión”, dijo hace tres años Vicente Fernández en un video publicado en su Instagram, donde mostraba a su público cómo era una mañana en Los 3 Potrillos, el rancho que fundó en 1980, en honor a sus tres hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro Fernández.

A veces recibía a su público que no dejaba de aplaudirlo, su rancho se volvió una parada turística en los caminos de Jalisco, tanto que en el 2016 Vicente Fernández sacó un comunicado para advertir que no se dejaran engañar, pues había gente que estaba cobrando la entrada a su rancho:

“Quiero que sepan que esta es su casa y yo no cobro por la entrada ni por las fotos. Aquí no hay ningún museo, yo los recibo con mucho gusto en mi rancho, no por obligación o negocio. Yo salgo a saludarlos cuando puedo y lo hago de corazón”, escribió en su Facebook.

En su recámara del rancho sufrió la caída que lo llevó al hospital desde agosto y en la misma propiedad fue despedido después de que el 12 de diciembre falleciera.

El rancho mide 500 hectáreas, es un amplio complejo con casa, piscina en forma de guitarra, caballos, ganado, restaurante y hasta una arena.

El restaurante forma parte del rancho, se inauguró en noviembre de 1999, con el mismo nombre. Desde entonces ofrece gastronomía en Jalisco y de su cultura, con música en vivo y espectáculos de bailes regionales.

A un costado del rancho, se encuentra la Arena Vicente Fernández Gómez (VFG), construida en el 2005.

Es un centro de espectáculos que ha recibido a artistas como Twenty One Pilots, Katy Perry, Roger Waters o Depeche Mode; también se ha usado para eventos deportivos y exposiciones. Tiene capacidad para cerca de 15 mil personas.

Vicente Fernández era un aficionado a los caballos, en su rancho tenía diversos tipos, incluso miniatura, una raza que el cantante se propuso criar, son únicos y no miden más de 86 centímetros.

