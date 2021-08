Así lucen las estrellas de "Sex and the City"

Luego de que se conociera que se realizará un revival de la serie televisiva Sex And The City, ahora queda la incógnita de cómo lucirán ahora las estrellas que interpretaron los famosos personajes.

La historia cobró vida el 6 de junio de 1998 cuando Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha alzaron sus copas por primera vez en un brindis. De ahí le siguieron seis temporadas y dos películas llenas de moda, fetiches, debilidades y, sobre todo, amistad que mantuvo entretenida a la audiencia.

A comienzos de enero de 2021, se conoció que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverían a interpretar los personajes de la serie en una nueva temporada de 10 episodios para HBO Max llamada And Just Like That.

Pero una de ellas, Catrall prefirió ausentarse del proyecto. Luego lo hizo Samantha Jones. Sin embargo, la tercera cinta está por grabarse.

Mira acá cómo lucen ahora:

* fotos: captura de pantalla