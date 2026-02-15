Así ocurrió el accidente que cobró la vida de un peatón en zona 1 (video)

-

El conductor del transporte de dos ruedas huyó del lugar luego del hecho.

EN CONTEXTO: Accidente de tránsito deja un conductor fallecido en la zona 1

En medio del final del 14 de febrero, dos peatones cruzaban la Avenida Elena, en la 15a. Calle de la zona 3 de Ciudad de Guatemala, cuando fueron embestidos por un motorista.

En redes sociales circula el video del accidente, donde se observa que ambos hombres iban caminando tratando de cruzar hacia el otro lado de la avenida, de repente el conductor de una moto aparece a máxima velocidad impactando contra ellos.

Doble atropello anoche en la Avenida Elena y 15. Calle zona 3, uno de ellos perdió la vida en el lugar y el otro fue trasladado al hospital. https://t.co/kuKsqX72HU pic.twitter.com/H50zISyJ7Z — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) February 15, 2026

Momentos posteriores, Bomberos Voluntarios acudieron a cubrir este hecho y constataron que uno de los hombres falleció en el lugar y el otro fue traslado a un centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades se encuentran indagando sobre el caso ya que el conductor responsable huyó del lugar.