Esta es la pareja señalada de llevar secuestrada a una mujer en el Periférico

Su víctima era una joven de 19 años.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Hernal "N", de 21 años y a Alba "N", 38 años, cuando se conducían a bordo de un vehículo particular sobre la 24.ª avenida y Anillo Periférico, zona 11,

Momentos previos a su captura, esta pareja, simulando ser un servicio de taxi, recogió a una joven de 19 años, quien había pedido el servicio de transporte por una aplicación.

Cuando la recogieron, Alba "N" le apuntó con un arma de fuego e inició a amenazarla para llamar a sus familiares, a quienes les pedían Q10 mil para liberarla.

(Foto: PNC)

Sin embargo, la PNC logró evitar el hecho tras atender las denuncias recibidas, dando inicio a una persecución que culminó con la captura de los sospechosos.

(Foto: PNC)

En la inspección del vehículo encontraron una pistola sin la documentación legal y una tolva con 30 municiones.

Los sindicados fueron trasladados a Torre de Tribunales y la víctima fue rescatada sana y salva, de acuerdo con la PNC.