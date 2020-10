Así operan estafadores que ofrecen premios y dinero por WhatsApp

Una persona recibió un mensaje por WhatsApp del número telefónico: (502) 3734-1314. En el texto le indicaban que había ganado 50 mil dólares y un carro.

Cuando la víctima le responde que no conoce el evento y la empresa, le envían un audio de alguien que se hace llamar Esvin Estrada López.

"Ayer se llevó a cabo un sorteo a nivel nacional, donde participaron más de 5 mil líneas, en la cual su número es ganador de 50 mil dólares y un vehículo Toyota 2020", le dicen.

@MPguatemala @PNCdeGuatemala aquí hay otro número para ver si se dignan a investigar quienes son estos estafadores. Hoy fue a una amiga la que contactaron, ayer fue a una otra persona que me contó su caso. No creo que no puedan hacer una investigación exhaustiva de esos números. pic.twitter.com/Q12klUpvXC — Las fotos de David (@DavidRojasGt) October 6, 2020

Luego le piden sus datos personales para poder cambiar los supuestos premios: su nombre y ubicación (departamento, municipio, caserío y cantón).

La persona que denuncia le pidió su número de colegiado y ya no le respondieron. "Cuidado con los estafadores. No contesten esas llamadas ni brinden información alguna. Se hacen pasar por sorteos de América Móvil", advierte.

También alerta de otro número telefónico: (502) 3625-0099, que envía mensajes similares de premios en efectivo y automóviles.

