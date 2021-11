Así quedaron las llaves del repechaje al Mundial Qatar 2022

La lucha por alcanzar un boleto a Catar 2022 continúa.

El quinto clasificado de la zona sudamericana a Catar-2022 se enfrentará a un rival asiático por un boleto para participar en el Mundial del próximo año, según el sorteo celebrado este viernes en Zúrich.

Por el momento se desconoce los equipos que disputarán a mediados de junio del próximo año esta eliminatoria a partido único y en campo neutral, cuyo ganador obtendrá la clasificación para la Copa del Mundo.

En la zona sudamericana a Catar-2022 ya están clasificadas Brasil y Argentina, y el puesto en el repechaje internacional se jugarán presumiblemente entre Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia, aunque Paraguay aún cuenta con alguna opción.

UEFA rumbo a Catar

Austria, Escocia, Gales, Italia, Macedonia del Norte, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia, Turquía y Ucrania, son los equipos que se dividirán en tres cuadros con cuatro combinados, de los que saldrán dos semifinales y una final, siendo los tres ganadores de dichas finales los clasificados.

The semi-finals are set for the European play-offs!



One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

Concacaf vs Oceanía

La otra eliminatoria de repechaje intercontinental la disputarán un representante de la Concacaf (América Central, norte y Caribe) y una selección oceánica.

Por el momento no hay ninguna selección clasificada en el torneo octogonal de la Concacaf, aunque por el momento los tres boletos directos los tienen Canadá, Estados Unidos y México, mientras que Panamá disputaría el repechaje.

Por el lado de Oceanía, la pandemia ha dejado pendiente la clasificación para el Mundial 2022 y se jugará en marzo de 2022, aunque aún no se ha determinado cuántos equipos y en qué formato se disputará.

El ganador jugará, a ida y vuelta, la repesca intercontinental con el ganador del playoff de Asia, el cuarto de Norteamérica y el quinto de Sudamérica. Serán dos eliminatorias de las que saldrán, en junio de 2022, los dos últimos clasificados para el Mundial de Qatar.