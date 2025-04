Rafael Curruchiche reacciona a sanciones de Reino Unido: "son insignificantes"

-

Con un video publicado en sus redes sociales, Rafael Curruchiche reaccionó tras ser incluido a un listado de funcionarios corruptos de Reino Unido.

Tras una serie de sanciones que el gobierno de Reino Unido emitió contra algunos funcionarios del Ministerio Público (MP), el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche reaccionó con un video.

"No conozco Europa, no tengo activos en Europa, ni en el Reino Unido, así que las sanciones para mí, son insignificantes", aseguró Curruchiche en un video publicado en redes sociales.

Mira aquí la reacción de Rafael Curruchiche

Sanción absurda e insignificante del Reino Unido. Eso me impulsa a seguir adelante luchando por mi país. pic.twitter.com/6e5jXHPmtM — Rafael Curruchiche (@jose_cucul86695) April 2, 2025

Curruchiche, quien ha sido señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático, calificó las sanciones como un intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de Guatemala.

"No cabe duda que el excelente trabajo que he realizado en la institución ha calado tanto que políticamente se me sanciona por el Reino Unido cuando desconocen la realidad de este país", aseguró el jefe de la Feci.

Reino Unido y sus sanciones

El gobierno del Reino Unido anunció este miércoles 2 de abril sanciones contra el expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei; su exasesor y hombre de confianza, Miguel Martínez; la exfiscal general, Consuelo Porras; y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche.

Según el comunicado oficial, estas personas fueron sancionadas por "socavar la democracia en Guatemala y ser actores corruptos". Como parte de las medidas, el Reino Unido congeló sus activos y bienes en territorio europeo, además de imponer restricciones financieras.

Hasta el momento, ni Giammattei ni Martínez han emitido una reacción pública sobre la decisión británica. Por su parte, el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, tampoco ha comentado al respecto.

Las sanciones del Reino Unido refuerzan el aislamiento internacional de las figuras señaladas y evidencian el deterioro de la imagen democrática del país en el ámbito global.

Los sancionados por Reino Unido:

Alejandro Giammattei, expresidente de Guatemala.

Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.

María Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala.

José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Cinthia Monterroso, fiscal y jefa de la Unidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público.

Melvin Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificación