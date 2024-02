"Cucurruchucho", Tres Kiebres le responde a jefe de la FECI por antejuicio

-

El diputado "Tres Kiebres" le respondió con un fuerte video a Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, tras solicitar retiro de inmunidad contra el diputado.

El diputado del Congreso por el partido Cambio, Esduin Jerson Javier Javier, mejor conocido como "Tres Kiebres", se pronunció a través de sus redes sociales sobre la solicitud de antejuicio en su contra.

"El que me acaba de tirar cucurruchucho (...) fíjese que me afectado tanto, mucho, mucho, que se me ha quitado el hambre (...) Ayayay curruchuchucho", dijo Tres Kiebres eufóricamente.

Sin embargo, el diputado se estaba burlando del Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), indicando de forma sarcástica que la solicitud en su contra emitida por dicha entidad durante la tarde del miércoles 14 de febrero, no le afectó.

En la grabación "Tres Kiebres" se mostró alimentándose y dejó claro que las acciones de la Fiscalía no le afectaron. Además, dijo que más adelante dará detalles de las acusaciones en su contra.

Mira aquí la reacción de Tres Kiebres:

A través de un video publicado por el MP, el jefe de la FECI aseguró que el legislador habría lavado dinero por medio de familiares y empresas de construcción.

La acusación contra Tres Kiebres detalla que desde 2011 a 2018 aproximadamente, este habría malversado alrededor de Q18 millones (Q18,000,000).