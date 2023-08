Así reveló Ricardo Arjona su estadía en Guatemala (video)

-

Recientemente se viralizó un video en el que Ricardo Arjona fue captado por una fanática guatemalteca en un restaurante an Antigua, aunque muchos dudaron que fuera el famoso, él dio una pista de estar en su tierra.

Todo apunta a que Arjona se tomó una merecida pausa de su gira "Blanco y Negro" en su país tras sus shows en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales Ricardo compartió un video donde disfruta de una yerba mate (bebida tradicional argentina y uruguaya) frente al pacífico guatemalteco.

En otro clip se encuentra frente al famoso piano que forma parte de su hogar en la playa, practicando sus temas, además mostró imágenes de su querida guitarra.

"En casa nunca tuvimos piano, de niño solía pintar en tablas de madera las teclas con su blanco y negro pero no sirvió de mucho, años después conseguí un pequeño teclado ya en México y entre el 'Bar el Chato' y aquel teclado, transportaba nota a nota de la guitarra al piano, mientras descubría cosas que no había encontrado en la guitarra y así logré escribir mis primeras dos canciones en este instrumento, mientras la guitarra observaba celosa. La primera: 'Señora de las cuatro décadas', la segunda: 'Marta'. Dos canciones que pertenecen a mundos tan distintos, incluso parecen canciones escritas por dos autores diferentes, como pasa tantas veces en mi trabajo. Creo que desde que escribí Marta jamás volví a tocarla al piano (se nota jaja) mientras intento reencontrarme con las palabras y faltándole el respeto nuevamente a este instrumento, recordar es siempre un buen ejercicio. En este rincón en Guatemala donde se me ve perseguir desesperado a las musas abandonadas, para ver si logro enamorar a alguna para que me regale el beso que me reencuentre con la maravilla de ver nacer historias nuevas", escribió.

Los próximos conciertos del "Blanco y Negro" tour inician en septiembre en Buenos Aires, Argentina (15 y 16 de septiembre), Corrientes, Argentina (21 de septiembre), y Santiago, Chile (29 y 30 de septiembre) esto le da chance al famoso de desconectar en su lugar seguro.

Captado en Antigua:

Una internauta reveló que habría encontrado a Ricardo Arjona en un restaurante del país y aprovechó para captarlo en video. La artista visual guatemalteca To_502 posteó en su cuenta de TikTok que disfrutaba de un momento agradable en un conocido sitio gastronómico y notó el ingreso del cantautor al lugar.

"Ricardo Arjona anda por aquí y vino a almorzar a la Antigua, no dejaron acercarse a él", escribió en el material.

En el clip se aprecia que la joven está en una mesa ubicada en medio de un jardín, al fondo y entre las plantas, enfoca la entrada del local Arjona quien es guiado por una host o anfitriona. Ricardo vestía un pantalón cargo y una camiseta en tonos neutros y claros, además de usar una gorra negra.

