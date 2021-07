Así trabaja el centro de vacunación del IGSS en la Usac

Cerca de 1,000 personas son atendidas a diario en el puesto de vacunación del IGSS ubicado en el edificio S12 de la Usac.

Este 19 de julio, maestros, agentes de la Policía Municipal y afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) esperaban su turno para obtener la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en las instalaciones de la Universidad de San Carlos (Usac).

Algunos otros llegaban en busca de su segunda dosis para completar su cuadro de vacunación.

Otto Miranda, epidemiólogo del IGSS, explicó que este centro de vacunación es uno de los más grandes con que cuenta la entidad y donde se atiende un promedio de 1,000 personas a diario, además de empezar a brindar atención a las personas que se ubican dentro de la Fase 3 de vacunación en Guatemala.

“Estamos en la atención de maestros, docentes y estamos colocando la segunda dosis a los afiliados y derechohabientes del IGSS que ya pueden obtenerla. También empezamos la Fase 3 que contempla a servidores de justicia, Policía Municipal de Tránsito, entre otros”, explicó Miranda.

Los pacientes que llegan al centro de vacunación del IGSS en la Usac reciben una evaluación de sus signos vitales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Puesto de vacunación en la Usac

El médico destaca que desde que se instaló este puesto de vacunación la afluencia ha sido masiva y detalló el procedimiento:

Primero, se registra en el ingreso al beneficiario de la vacuna, luego pasa a un cuarto de signos vitales donde se le toma la presión, posteriormente se avanza a Evaluación Médica y debe firmar el acuerdo para recibir la vacuna.

Tras ello, el paciente es enviado al salón de vacunación donde se le explica qué tipo de vacuna se le está administrando, se llena la jeringa frente a la persona y finalmente se le aplica la vacuna.

Antes de abandonar el lugar, debe pasar cerca de 15 minutos en un área de observación en caso presente efectos secundarios, pero que por lo general son pocas las personas con este tipo de reacciones.

El personal está protegido sanitariamente y se desinfecta constantemente las áreas utilizadas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Recomendaciones en el puesto de vacunación

El doctor Miranda resaltó que, aunque las personas lleguen a tener el cuadro completo de la vacuna contra el Covid-19, esto no significa que no les pueda afectar y propagarlo hacia otras personas.

El doctor Otto Miranda también recomienda a las personas evitar llegar con niños a los centros de vacunación, pues puede ser un sitio donde corren algún riesgo. (Foto: Wilder López/Soy502)

“No estamos blindados contra el coronavirus aún teniendo las dos dosis. Podemos ser susceptibles a adquirir la enfermedad y luego transmitírsela a alguien que no cuente con esta protección y ella pueda agravarse por el contagio. En el organismo, la vacuna puede llegar a protegerlo a grosso modo en dos funciones: que no se agrave y que no se muera por la enfermedad, pero de igual manera puede adquirirla”, resaltó.